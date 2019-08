Oskar, il prete campione di crossfit che fa impazzire il web: «Ecco la mia vita tra preghiere e sport»

Lunedì 26 Agosto 2019, 18:23 - Ultimo aggiornamento: 26-08-2019 18:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è unsvedese luterano di 35 anni, ma - attenzione - non uno qualunque. Sguardo magnetico, pettorali scolpiti e bicipiti prorompenti, in poco tempo è diventato una vera star di Instagram . Il suo profilo conta oltre 24 mila follower: tutto merito della sua passione per lo sport. Già, perchè Oskar pratica crossfit quotidianamente e documenta tutti i suoi allenamenti con foto e video.In questi giorni è diventato virale in Italia e in particolare tra le pagine Lgbt. Tanto che si vocifera sia diventato una vera e propria icona gay. La notizia della sua esistenza è stata riportata in prima battuta dae poi ripresa da diversi quotidiani.Sul suo profilo Instagram si alternano i video dei suoi allenamenti alle fotografie di luoghi sacri e croci. Un mix vincente che ha appassionato gli utenti del web e fatto letteralmente impazzire il popolo femminile. «Mi sono appena ricordata che mi devo confessare», scherza una ragazza su Instagram. «Tutto casa e Chiesa!», ironizza un'altra. E una valanga di meme hanno riempito le pagine di Facebook e Instagram.