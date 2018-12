Scopre che c'è sciopero a scuola, padre di un alunno aggredisce la maestra dandole della prostituta

Sabato 1 Dicembre 2018, 09:23 - Ultimo aggiornamento: 01-12-2018 10:22

Ha scoperto solo pochi istanti prima dell’inizio delle lezioni che suo figlio sarebbe uscito un’ora prima a causa di uno sciopero. E non ha trovato di meglio che prendersela con la maestra, chiamandola per nome, urlandole contro insulti di ogni tipo e dandole della prostituta proprio davanti ai cancelli della scuola, in mezzo a decine di bambini che stavano entrando nelle loro classi. Ha dell’incredibile quanto accaduto ieri mattina in un’elementare di Treviso, poco distante dalle mura.