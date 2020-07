Palermo, Rita Dalla Chiesa e il post triste dopo la bomba d'acqua: «Non riesco a dormire»

Palermo, bomba d'acqua choc: «Due annegati nell'auto». Ma i corpi non si trovano. Trecento interventi dei Vigili del Fuoco

Non riesco a dormire. Penso a #palermo, la mia Palermo,che continuo ad amare. Penso alla sua gente, costretta a subire una vita che non vuole. Penso alle minacce a #Giletti e #DiMatteo. Penso al disastro e al dolore di questa città stasera. Penso che vorrei essere lì’. — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) July 16, 2020

A scriverlo su Twitter è Rita Dalla Chiesa, che esprime così la sua vicinanza e solidarietà per il violento nubifragio che ha colpito la sua città, Palermo, e che ha causato devastazione e due dispersi. «Io ho chiamato amici e parenti», ha aggiunto la conduttrice ad una utente preoccupata per i suoi cari.a Massimo Giletti e Nino Di Matteo da parte del boss mafioso Filippo Graviano, condannato per le stragi del 92 e del ’93.