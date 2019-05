Pamela Prati, Emanuele Trimarchi: «Anch'io finito nella stessa 'setta'». Ecco a cosa si riferisce

Giovedì 9 Maggio 2019, 15:16 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2019 17:05

Polemiche a non finire per il (mancato)di Pamela Prati . A commentare la vicenda ci ha pensato anche, personal trainer ma soprattutto ex corteggiatore di Uomini e Donne. «Anche io sono finito nella sua stessa '' e ho pensato al suicidio», ha spiegato Emanuele Trimarchi in un'intervista a Chi. Ecco a cosa si riferisce l'ex protagonista di U&D, che ha lanciato delle accuse precise.Intervistato da Gabriele Parpiglia per Chi,ha voluto dire la sua sul caso di. Per 'setta', l'ex corteggiatore di U&D ha indicato l'entourage di, composto da Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. «Lavorare con loro ha significato, per me, l'anno più brutto della mia vita. Mi hanno fatto perdere un anno di carriera, ho vissuto in una stanza senza porte né finestre perché loro prendono in mano la tua vita e la frantumano» - le accuse di Emanuele Trimarchi, riportate anche da TvZap - «Diventano la tua 'famiglia', decidono chi devi frequentare, come ti devi vestire, ti rendono non rintracciabile, sei una marionetta. Io non potevo usare nemmeno il telefono. Ti fanno cambiare numero di continuo. Loro sono la paura».Durante l'esperienza a Uomini e Donne, risalente al 2014,conobbe e iniziò una relazione con. La storia, però, finì presto e oggi il personal trainer attacca le agenti di: «Non volevano quella relazione e infatti alla fine ci hanno fatto lasciare. In quell'anno sono stato logorato, ho perso 12 chili e ho anche pensato al suicidio.è entrata nella ‘setta’ come ho fatto io, lasciandosi andare in totale fiducia. Oggi è vittima di quel mondo ‘irreale’ che ha massacrato anche me. Mi auguro che ne esca il prima possibile».