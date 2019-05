Mercoledì 1 Maggio 2019, 22:09 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2019 22:56

In attesa di scoprire se il fidanzato di Pamela Prati interverrà questa in diretta a, una notizia choc potrebbe cambiare le carte in tavola e far saltare il matrimonio dell'anno. In studio, amica e agente della showgirl ha svelato:«Pamela Prati ha problemi di cuore», a sganciare la bomba è Eliana Michelazzo, agente e amica della Prati che in diretta da Barbara D'Urso ha svelato le condizioni di salute della showgirl. «Ha dei battiti molto accelerati, sta male per questa situazione - prosegue la Michelazzo - ma il matrimonio ci sarà».Le nozze dell'anno con Marco Caltagirone sono state fissate per l'8 maggio ma ci sono nuove notizie che dicono che il matrimonio verrà posticipato: «Non è vero che il matrimonio è posticipato, Pamela però sta male e in più abbiamo dovuto cambiare struttura perchè la location ci ha dato picche. Il matrimonio è previsto per l'8 maggio, ma il proprietario della location ha restituito l'assegno».