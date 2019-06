Pamela Prati torna sui social con Valeria Marini dopo il caso Caltagirone: «Estate stellare»

Venerdì 21 Giugno 2019, 18:03 - Ultimo aggiornamento: 21-06-2019 18:49

Dopo il grande giallo italiano pre-estivo del matrimonio mancato di Pamela Prati con l’inesistente e facoltoso imprenditore Marco, per gli amici Mark, Caltagirone la showgirl torna con un video sui social assieme all’amica Valeria Marini.Dalle stories dell’account Instagram di Pamela infatti è stato condiviso un video che la vede allegra e sorridente assieme a Valeria, amica e come lei ex stella del Bagaglino. Le due spensierate e divertite si inquadrano nel video selfie e augurano a tutti i fan una “Estate Stellare”.Una Pamela Prati che dopo tanto clamore ha deciso di godersi l’estatate e la tranquillità, come testimoniano anche i suoi ultimo post. Nell’ultima condivisione c’è un suo scatto con una citazione di Anna Magnani: «Nun c’è niente de più bello de na persona in rinascita. Quanno s’ariarza dopo na caduta, dopo na tempesta e ritorna più forte e bella de prima. Con qualche cicatrice in più ner core sotto la pelle, ma co la voglia de stravorge er monno, anche solo co un sorriso».