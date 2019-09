Paolo Belli e Leo Messi al The Best Fifa Football Awards 2019... incontro tra giganti

Martedì 24 Settembre 2019, 09:10 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2019 09:13

La coppia che non ti aspetti: Paolo Belli e Leo Messi. Due fuoriclasse sicuramente anche se molto diversi. Ognuno primeggia nel proprio campo: Belli nella Musica, Messi nel calcio. I due si sono incontrati ieri a Milano al The Best Fifa Football Awards 2019, dove il giocatore simbolo del Barcellona ha ritirato l'ennesimo premio della sua inimitabile carriera. Certo, con una battuta scontata si potrebbe dire che sulle palle alte non farebbero il terrore di una difesa composta da corazzieri alti un metro e novanta, ma entrambi hanno dimostrato risorse incredibili. E Messi di gol, anche di testa, ne ha segnati più di uno.Paolo Belli, che ha postato il selfie con il campione su Instagram, ha scritto: «Poco fa al FIFA award football player: Sono stato invitato da Infantino alla premiazione... la vita è proprio strana».