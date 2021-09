Paolo Nespoli, il dramma del tumore al cervello: «Non tornerò mai come prima»

Paolo Nespoli, l'astronauta vanto dell'Italia, ha raccontato della sua battaglia contro un tumore al cervello in un'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Atteso all'Italian Tech Week di Torino, Nespoli apparirà in pubblico diverso da come è stato conosciuto finora: «Avevo sottovalutato la pesantezza delle cure», ha spiegato.

APPROFONDIMENTI SPAZIO Astronauti cercansi: l'Agenzia spaziale europea lancia il nuovo... CONCORSONE Astronauti, effetto Cristoforetti e Parmitano: concorso Agenzia... NELLO SPAZIO Crew Dragon, lanciata la navicella di Musk con 4 astronauti :...

Precipita dal quarto piano mentre sistema le tende: morta la moglie dell'ex Verona Perotti

Paolo Nespoli ha raccontato l'inizio del suo percorso: era il 28 novembre dello scorso anno quando gli è stato diagnosticato un linfoma B al cervello: «Il medico ha detto che c'erano buone probabilità di cura, non dico di guarigione. Quindi gli ho risposto: facciamo tutto quello che c'è da fare».

L'astronauta non nasconde il momento più duro del suo calvario: «l'isolamento di 23 giorni durante l'ultimo ricovero per l'autotrapianto di staminali, al San Raffaele». «Ho sempre pensato che sarebbe stata una cosa passeggera, ora mi rendo conto che forse non tornerò mai come prima, ma credo di avere buone chance di rimettermi a posto». «Io mi sento alla fine di un tunnel, guardo avanti e vedo la luce. Non mi aspetto di ritornare normale - dice ancora Nespoli - ma con la maggior parte della capacità che avevo prima, per continuare a viaggiare, a fare le conferenze, a parlare con i ragazzi, a spronarli a fare l'impossibile. Vedo queste cose nel mio futuro».