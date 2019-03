Il papà fa addormentare così la neonata: il video della ninna nanna è virale

Martedì 19 Marzo 2019, 18:07 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2019 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi è lae sui social si moltiplicano le foto da piccoli in compagnia dei propri padri. Un video, in particolare, ha attirato l'attenzione degli internauti. Un musicista ha pubblicato sul suo profilo Facebook un filmato in cui suona la chitarra e fa addormentare la sua bambina neonata. Non bastano le note. La piccola schiaccia un pisolino proprio sullos trumento., forse non proprio sicuro ma efficace: sdraia la piccola sulla chitarra e le suona una dolce ninna nanna. Il tenerissimo video è stato pubblicato sulla pagina Facebook di Cody Comer che scrive: "Funziona sempre".