Ultimo aggiornamento: 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un papà incanta la sua bambina fingendo di interagire tramite il televisore con Tom, il famoso gatto dal cartone animato. Il video è virale.L'uomo finge di fare dei dispetti a Tom, come spostargli la ciotola e rubargli il latte per poi versargielo addosso, mandando in visibilio la figlia.