Paralizzato durante uno show tv condotto dalla Hunziker, si rialza in piedi dopo 9 anni

Giovedì 27 Giugno 2019, 10:46 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2019 12:40

A nove anni dall'incidente che gli è costato la paralisi,si rialza in piedi. Era il 2010 e il video dell'incidente durante la trasmissione , lo "Scommettiamo che" tedesco confece il giro del mondo. Il giovane, che all'epoca aveva 23 anni, aveva scelto di partecipare a un programma che è l'equivalente del nostro "Scommettiamo che" e si era lanciato in una prova molto dura: munito di trampoli molleggiati doveva evitare di essere investito dalle auto in corsa saltando al di sopra delle vetture. Un episodio che ricorda quello accaduto di recente durante "Ciao Darwin". Il ragazzo non riuscì a superare la prova e si schiantò a terra dopo aver colpito la testa. I milioni di telespettatori che stavano guardando lo show in diretta pensarono al peggio, ma Koch riusì a sopravvivere. Rimase paralizzato e costretto su una sedia a rotelle. In tutti questi anni non ha mai perso le speranze e ha continuato a praticare sport.In u n'intervista di "Bild Zeitung " ha raccontato di aver riconquistato la posizione eretta grazie a un attrezzo progettato in Norvegia. «Mi sono allenato molto con mio fratello che è fisioterapista. La prima volta che ne ho capito l'importanza mio fratello mi ha semplicemente appoggiato a una ringhiera e ha chiesto a mia moglie Sarah di avvicinarsi. Siamo rimasti in due a guardare il cielo e le stelle. È stato bellissimo».o aiuta a tenersi in piedi, sebbene con un supporto dietro la schiena. Oggi Koch vive un'esistenza serena. Da ex stuntman ha cominciato a pubblicare libri di successo e ha intrapreso la carriera di attore. Ora ha imparato a rialzarsi anche fisicamente.