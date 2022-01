Parigi, muore il clochard italiano dei piccioni: ex commercialista, aveva dedicato la vita agli uccelli

PARIGI Lo chiamavano tutti Monsieur Pigeon, signor Piccione, ma in realtà si chiamava Giuseppe. Giuseppe Belvedere. Bell’uomo, alto prima di piegarsi in due, («dovrei curarmi la schiena, ma chi vuole curare un barbone, anche se ha la tessera sanitaria?»), l’accento italiano, ricordo della Calabria natale, su un francese forbito, quarant’anni da commercialista prima di finire in una casa popolare e poi per strada, a dormire in una camionetta....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati