Paris Hilton disperata, ha perso il chihuahua: «Il mio cuore è spezzato». Ecco quanto offre per ritrovarlo

Paris Hilton disperata: il suo cane chihuahua Diamond Baby è scomparso, non si trova più. La bella ereditiera ha lanciato un accorato appello sui social per ritrovarlo. L'ultima volta è stato visto a Beverly Hills e in quella zona ha fatto perdere le tracce.

CANE SMARRITO: L'APPELLO DISPERATO DI PARIS HILTON

Con un post su Instagram Paris Hilton, che in poche ore ha raccolto migliaia di like, ha raccontato tutta la storia.

«E' così incredibilmente difficile per me postare perché sono a corto di parole. 🥺Diamond Baby @HiltonPets è scomparso da mercoledì scorso. Ero a un servizio fotografico e stiamo traslocando casa, uno dei traslocatori deve aver lasciato una porta aperta. Abbiamo assunto un investigatore di animali domestici, un sensitivo di animali domestici e ora stiamo cercando di trovare droni per cani. Sto facendo tutto il possibile per riaverla. Chiunque abbia mai amato un animale domestico e perso un animale domestico capirà questo dolore che sto provando - Il mio cuore è spezzato 💔 Sono in lacrime, triste e depressa.😔 Sento che una parte di me è scomparsa e niente è il lo stesso senza di lei qui. Diamond Baby è il mio tutto, davvero come una figlia per me. Eravamo inseparabili, lei era la mia migliore amica e sempre al mio fianco. Ho avuto paura di pubblicare un appello al pubblico per lei perché le persone possono essere crudeli e mi preoccupo per la sua sicurezza ma sono disperata e più passa il tempo, più mi sento lche sia probabile che nessuno la riporti indietro. Se hai qualche consiglio su dove si trova Diamond Baby o se ti sembra di averla vista, contatta l'indirizzo email: finddiamondbaby@gmail.com. Ci sarà una grande ricompensa per il suo ritorno e NESSUNA domanda fatta. Per favore, per favore, invia un'e-mail se sai QUALCOSA e per favore tieni d'occhio il mio bambino.🥺🙏 #LostDog ​​#FindDiamondBaby».

Un appello simile è stato postato anche sul profilo del cane, che ha ben 81 mila follower. Anche qui Paris Hilton ha voluto lanciare un messaggio a tutti suoi fan se possono ritrovarlo. Tra l'altro nelle storie Instagram, Paris fa vedere Diamond Baby fosse sempre con lei, praticamente 24 ore su 24, anche durante i viaggi di lavoro e gli eventi.