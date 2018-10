Lunedì 29 Ottobre 2018, 08:09 - Ultimo aggiornamento: 29-10-2018 09:23

Prima si lancia a Tor Bella Monaca su un'auto della polizia municipale mentre fa parkour. Poi lancia un messaggio ai suoi follower: Don't disrespect the law (non mancare di rispetto alla legge). Sembra un consiglio di quelli da prendere sul serio. In realtà è una beffa, l'ennesima presa per i fondelli nei confronti delle forze dell'ordine, questa volta bersaglio degli Storror, una delle più rinomate crew di traceur (così in gergo vengono chiamati coloro che praticano il parkour). LEGGI ANCHE...