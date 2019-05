Martedì 7 Maggio 2019, 12:14

Un novantenne è rimasto bloccato a letto nella sua camera in centro a Parma e non riusciva più ad alzarsi. La moglie, sua coetanea, ha provato a sollevarlo ma non ci è riuscita. Ha proposto quindi all'anziano di chiedere aiuto ad un vicino, a qualche parente o al medico. Ma lui si è intestardito: voleva solo i carabinieri. La signora, pur di riuscire ad alzarlo dal letto, ha acconsentito ed ha chiamato il 112. Poco dopo a casa dei due vecchietti sono giunti i carabinieri. Quando sull'uscio della camera da letto è apparso il comandante della locale stazione l'anziano si è finalmente lasciato aiutare ad alzarsi e si è commosso. Il maresciallo, prima di andarsene, gli ha tenuto un po' di compagnia. Una storia a lieto fine che dimostra la fiducia che le persone ripongono nell’Arma dei carabinieri ma anche la vicinanza dei militari alla popolazione e soprattutto ai più deboli.