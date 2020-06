Gino Sorbillo e Chiara Ferragni: partenza segreta in treno

Che ci fa il pizzaiolo più famoso del web con la regina indiscussa dei social? A domanda, gli interessati non rispondono. Ma di sicuro quella foto postata da Gino Sorbillo, in cui lo si vede al fianco di Chiara Ferragni, non è passata inosservata tra i numerosi follower del celebre pizzaiolo.



Rigorosamente muniti di mascherina a la page, i due si sono incontrati in una stazione, come si evince dallo sfondo dell'immagine che mostra un treno in partenza. E del resto anche il commento di Gino lo lascia intendere: «Si parte con Chiara Ferragni», scrive infatti lui lasciando intendere che l'incontro immortalato non è casuale (e del resto sembra improbabile che la Ferragni si possa essere trovata in attesa tra la folla a fine binario di una quaslasi stazione del mondo).



La localizzazione suggerisce la pizzeria di via Tribunali, ma è chiaramente un modo come un altro per portare follower al locale: la compagna di Fedez infatti nelle scorse ore si è mostrata ai suoi venti e passa milioni di fan in compagnia di Leone e papà prima alle Cinque Terre e poi tra le strade di Roma, arrivando a suggerire un incremento di turismo in queste destinazioni conseguente ai suoi post.

Se così fosse, la speranza sarebbe allora che Sorbillo portasse in Campania la bella Chiara. © RIPRODUZIONE RISERVATA