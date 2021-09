La forza di una mamma 34enne che dà alla luce cinque gemelli: ecco la sua pancia piena di lividi

Al giorno d’oggi, se una coppia ha problemi a concepire, ci sono molte possibilità mediche per favorire la gravidanza. Guillermina García e suo marito Fernando, vivono negli Stati Uniti e hanno una figlia, Julieta a cui volevano dare un fratellino. Dopo essersi sottoposta ad un trattamento di fertilità, Guillermina è finalmente rimasta incinta. La coppia era al corrente che la possibilità di avere due o più gemelli era più alta dopo un trattamento di fertilità, quindi erano preparati ad accogliere la notizia che nel grembo materno ci potessero essere più di un bambino. La sorpresa è stata scoprire di avere in grembo ben cinque gemelli.

La donna ha dato alla luce tre femmine e due maschi sani, con l'aiuto di un team di otto medici, un anestesista e dozzine di infermieri, affinchè tutto andasse per il meglio. I cinque gemellini, godono tutti di buona salute, pesano dai 2 ai 3 chili ciascuno ma continueranno a stare sotto osservazione, all'ospedale dell'università dello Utah a Salt Lake City per altre sei settimane. I medici sono fiduciosi e prevedono, fortunatamente, che cresceranno sani. Guillermina Garcia, 34 anni, ha partorito sette settimane in anticipo rispetto alla maggior parte delle gravidanze singole, ma circa tre settimane dopo rispetto alla maggior parte delle madri di cinque gemelli. «Il tempo extra nell'utero ha aiutato i polmoni dei bambini a svilupparsi e stanno tutti molto bene» ha affermato la dottoressa Elizabeth O'Brien, dell'unità di terapia intensiva neonatale.



Ogni anno negli Stati Uniti nascono meno di 10 quintuple. «Ci sentiamo come se stessimo sognando», ha detto Fernando Garcia, durante una conferenza stampa lunedì pomeriggio. «È incredibile che abbiamo cinque gemelli» ha aggiunto. La coppia dello Utah usava farmaci per la fertilità, il che aumenta le probabilità che una donna abbia nascite multiple. Tutti e cinque i bambini sono nati con taglio cesareo. Una squadra di cinque persone, tra cui un medico e due infermiere per ogni bambino. I loro nomi sono Esmeralda, Fatima, Marissa, Fernando e Jordan. «Ero entusiasta di vederli e sapere che stavano bene, che tutto fosse andato per il meglio» ha aggiunto la neo mamma.

Il più grande è Fernando, che pesa circa 3,14 kg. I due maschietti sono ancora intubati, mentre le femminucce, fortunatamente respirano già da sole. La dottoressa Tracy Manuck ha prestato servizio come medico di Guillermina Garcia all'ospedale e ha definito la madre una persona straordinaria che non si è mai lamentata, nonostante soffrisse di pressione alta e grave pre-eclampsia durante la gravidanza. I medici si sono anche complimentati per il supporto di suo marito durante tutta la gravidanza, inclusa la domenica mattina in sala operatoria.

«Non è diventato un paziente, il che è una buona cosa. Sebbene l'ospedale non avesse mai avuto cinque gemelli prima, hanno avuto molte donne che hanno partorito tre e quattro gemelli e sicuramente far riferimento a quelle esperienze è stato molto utile affinchè andasse tutto bene» ha detto Manuck. La coppia raggiante, originaria di Guanajuato, in Messico, ora inizia un futuro che sarà sicuramente pieno di pannolini sporchi, infinite ore di tentativi per calmare i bambini che piangono e abbastanza biberon, avendo anche una bambina di 1 anno, Julietta. I datori di lavoro Fernando Garcia, fortunatamente gli concederanno il tempo necessario affinchè riesca a organizzare questa nuova vita.

La famiglia ha un'assicurazione sanitaria, ma Fernando Guillermina non navigano nell'oro. Con grande generosità la Utah Doula Association ha creato un account dove le persone possono donare per aiutare con i costi di avere cinque bambini. Quando le è stato chiesto come intende prendersi cura di tutti e cinque i bambini, Guillermina Garcia ha alzato le spalle, ha riso e ha detto semplicemente: «Non lo so», mentre Fernando ha affermato con sicurezza: «Ora che sono qui, troveremo un modo. Abbiamo superato la parte più difficile».