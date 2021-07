L'influencer Carla Bellucci e il parto in diretta streaming: ecco quanto guadagnerà

La maternità è un momento intimo? Non tutti risponderebbero di sì, soprattutto se si tratta del mondo delle influencer, dove ogni momento della loro giornata viene spiattellato sul web. A rispondere al quesito in maniera negativa è l’influencer Carla Bellucci che, in dolce attesa, ha deciso di partorire in diretta streaming per monetizzare. A comunicarlo è lei stessa sui social, dove ha dichiarato di ricevere 12mila euro per il parto in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati