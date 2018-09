Patrizia Reggiani, Lady Gucci a Storie Italiane: «Rinuncio al vitalizio milionario in cambio di veliero e chalet»

Lunedì 10 Settembre 2018, 14:02 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2018 14:49

“A patto che mi diano un cambio, nel senso che io desidero nuovamente avere l’Oiseau Bleu (lo chalet di St. Moritz, ndr), poter frequentare i miei nipoti e poi un mese l’anno, a scelta, avere la possibilità di avere il Creole (il veliero di famiglia, ndr)”.ha così risposto all’inviato di Storie Italiane, il programma condotto dasu Rai1, in merito alla possibilità di rinunciare ale raggiungere un accordo conciliativo con le figlie Alessandra e Allegra Gucci. Quella di poter utilizzare un mese l’anno il Veliero e la villa di Saint Moritz, ha spiegato, sorge da motivi affettivi, infatti “Il creole l’ho fatto tutto io e quindi è la mia terza bambina, anche l’Oiseau Bleu l’ho fatto tutto io: hanno un valore assolutamente affettivo”.La richiesta avanzata da Patrizia Reggiani alle figlie “è una proposta di conciliazione che sta per esser formulata alle figlie nell’ottica di ricomporre i rapporti” ha chiarito Daniele Pizzi, legale della Reggiani. “Non è una richiesta di proprietà del veliero e della casa di St. Moritz, ma la possibilità di utilizzarle per un mese l’anno. Ci sarà udienza il 10 ottobre. È venuto spontaneo ragionare con Patrizia che ci potesse essere un margine di avvicinamento, a fronte di un vitalizio, che l’ultima sentenza riconosce valido ed esigibile, di un milione di euro l’anno più 24 milioni di arretrati”.Attualmente Lady Gucci afferma di vivere “in casa di mia madre con niente, perché anche mia mamma si è intestardita a non darmi i soldi” e di versare in difficili condizioni economiche, potendo fare affidamento a una sola pensione sociale “da 300-400 euro al mese”. Ma Silvana Barbieri, madre di Patrizia Reggiani, sembrerebbe pronta a chiudere le ostilità con la figlia. A raccontarlo è ancora l’inviato di Storie Italiane, che in collegamento nei pressi dell’attuale abitazione della Reggiani, ha riferito che “Silvana Barbieri ci ha detto testualmente: i rapporti tra una madre e una figlia devono sempre riappianarsi”.