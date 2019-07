Sorpresa in penisola sorrentina! Approda Ulysses, lo yacht dei record

Mercoledì 24 Luglio 2019, 14:57 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2019 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - È lungo 116 metri, sul ponte di prua ha un tender di poco meno di 21 e ha un valore stimato di 275 milioni di dollari: ecco Ulysses, lo yacht dei record avvistato nelle scorse ore nelle acque tra Marina di Cassano, Sorrento e Marina del Cantone. In tutte queste località l'imbarcazione, commissionata dal magnate neozelandese Graeme Hart al cantiere navale norvegese del gruppo Kleven, ha destato stupore tra i bagnanti e i diportisti che hanno avuto il privilegio di osservarlo più o meno da vicino.Il motivo è presto detto. A bordo di Ulysses c'è spazio per 24 cabine destinate agli oltre 40 metri dell'equipaggio e altre 15 stanze dove possono alloggiare una trentina di ospiti. Sul ponte di prua c'è lo yacht Princess, lungo poco meno di 21 metri, altro gioiellino della nautica da diporto. Un super-yacht dotato di tutti i comfort possibili e immaginabili, insomma, anche perché progettato per navigare in aree remote dove fare il bagno in mare potrebbe rivelarsi pericoloso.​A chi appartiene questo gigante dei mari? A commissionarlo, nel 2013, è stato Graeme Hart, l'uomo più ricco della Nuova Zelanda, con un patrimonio che Forbes ha stimato in 10 miliardi e 200 milioni di dollari. Hart ne ha fatti realizzare due: oltre quello da 116 metri, anche uno più piccolo da 107. Quest'ultimo, secondo alcuni, sarebbe stato venduto a Mark Zickerberg, il fondatore di Facebook. In realtà, ad acquistarlo è stato Yuri Milner, l'imprenditore russo-israeliano che avrebbe sborsato la cifra record di 195 milioni di dollari.