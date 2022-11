Dalla Brexit, al Covid, dalla guerra in Ucraina alla crisi climatica. Tanti i problemi che il mondo sta cercando di fronteggiare, così il Collins Dictionary dichiara «Permacrisi» la parola dell'anno. Significa «un lungo periodo di instabilità e insicurezza», e sono in molti a concordare che questa è la parola piu' appropriata per questo momento. «Abbiamo scelto questo vocabolo — ha spiegato Alex Beecroft, a capo di Collins Learning — perché riassume in modo veritiero quanto il 2022 sia stato terribile per moltissime persone».

Lingua e tecnologia: a Parma si incontrano i licei classici, ecco "Volgare illustre"

"Permacrisi", eletta parola del 2022: ecco cosa significa

La parola in realtà non è affatto nuova perché era già stata usata da Christine Lagarde, la presidente della Bce, lo scorso aprile: «Alcuni dicono che viviamo in un’era di “permacrisi”: dove ci muoviamo continuamente da un’emergenza all’altra. Solo 10 anni fa abbiamo fronteggiato la peggiore crisi finanziaria dagli anni ’30, poi la peggiore pandemia dal 1919 e ora la più grave crisi geopolitica in Europa dalla fine della guerra fredda»

Il Collins English Dictionary ha scelto la parola permacrisi come parola del 2022. Significa una "crisi permanente", ovvero “un lungo periodo di instabilità e incertezza". https://t.co/TnypvuqgFK — Daniele Angrisani (@putino) November 1, 2022

L'ironia social

Tuttavia, per molti non è stata una scelta azzeccata. «Anche il dizionario ci sta trollando». Un secondo ha scritto: «Lol. questo paese è imbarazzante». Altrettanto divertito, un altro ha scritto: «Ululando, sto ululando». Ma i piu' credono che questa parola sia la piu' giusta per spiegare il 2022: «Permacrisi? Non ne ho mai sentito parlare ma l'ho vissuta....» Un'altra donna ha detto senza mezzi termini: «Preciso».