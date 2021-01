Compie 118 anni la persona più vecchia al mondo: «Il mio segreto? Ecco cosa mangiare»

La persona più anziana al mondo, la giapponese Kane Tanaka, ha compiuto 118 anni. Nata il 2 gennaio nel 1903, Tanaka era già stata riconosciuta nel marzo 2019 dal Guinness dei primati come la donna più vecchia del pianeta all'età di 116 anni, e lo scorso settembre aveva stabilito il record giapponese di sempre a 117 anni e 261 giorni.

Residente in una casa di cura di Fukuoka, nel Giappone centro-occidentale, Tanaka ha celebrato il proprio compleanno ringraziando il personale e tutte le persone con le quali condivide le attività giornaliere.

Secondo quanto riferisce il centro di cura, Tanaka svolge quotidianamente ginnastica, è in grado di eseguire calcoli, e si appassiona al gioco da tavolo giapponese Reversi, simile alla dama italiana. Di norma Tanaka ha un buon appetito, è spesso golosa di cioccolata, e di tanto in tanto si concede una Coca-Cola. Alla domanda su quale fosse il segreto della longevità Kanaka non ha esitato: "Mangiare cibo gustoso e non smettere mai di studiare". Il suo obiettivo, ha aggiunto la donna ultra centenaria, è arrivare a 120 anni.

