Peter Dinklage, star de "Il Trono di Spade" attacca la Disney per il remake di Biancaneve: «Favola arretrata sui nani»

La Disney produrrà un remake di una delle sue favole più celebri, Biancaneve e i sette nani. Ma l'idea non è piaciuta a Peter Dinklage, star de "Il Trono di Spade" nel ruolo di Tyrion Lannister. L'attore, alto 1,35 e affetto di acondroplasia, non è andato per il sottile: «Si è progressisti in un modo ma dall'altro si continua a raccontare una fottuta favola arretrata su sette nani che vivono in una grotta», ha commentato intervenendo nel postcast 'WTF' di Marc Maron.

APPROFONDIMENTI ROMA Mario Draghi sul trono di spade nel nuovo murale di TvBoy a Roma

The Crown fa infuriare la Regina: la "relazione" tra Filippo e la contessa Penny Knatchbull

House of Dragons, ecco le prime immagini del prequel de Il Trono di Spade

La risposta della Disney

Le parole di Dinklage hanno fatto rumore negli USA e la Disney ha risposto con un comunicato ufficiale e ha fatto sapere che si sta consultando con persone affette da nanismo per prepararsi al film. «Per evitare gli stereotipi del film originale. - si legge - stiamo intraprendendo un approccio diverso a questi sette personaggi e ci stiamo consultando con i diretti interessati. Non vediamo l'ora di condividere di più appena si inizierà la produzione del film dopo un lungo periodo di sviluppo».