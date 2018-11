Piange sangue per oltre un'ora, poi la diagnosi dei medici: ecco di cosa si tratta

Venerdì 2 Novembre 2018, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 02-11-2018 18:19

Piange lacrime di sangue. Un uomo ha pianto per un'ora sangue a causa di una rara malattia. Il paziente ricoverato presso l'ospedale di Messina ha circa 52 anni ed è diventato un caso clinico dopo che ha iniziato a sanguinare da entrambe gli occhi senza aver subito alcun trauma che ne giustificasse l'emorragia.Dopo diverse analisi, come riporta il Sun , I medici hanno scoperto che l'uomo aveva diverse masse tumorali non cancerose sotto le palpebre e hanno diagnosticato che soffriva di una rara condizione chiamata emolacia. Si tratta di tumori fatti di cellule dei vasi sanguigni che si trovano solitamente sulla pelle e creano delle macchie color fragola. A riportare il caso, interessante dal punto di vista medico, è il New England Journal of Medicine.Pare che l'uomo fosse particolarmente preoccupato proprio perché le lacrime hanno iniziato a scorrere copiose senza che lui avesse pianto e il sangue non era giustificabile in alcun modo. I medici hanno bloccato l'emorragia e il passo successivo potrebbe essere un intervento.