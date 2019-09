Strani avvistamenti a Torino: impronta gigante nelle campagne, ecco cosa sta succedendo

Venerdì 13 Settembre 2019, 13:08 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2019 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strani avvistamenti nei giorni scorsi nelle campagne di Virle in Piemonte, non distante da Torino. Un’azienda agricola ha segnalato il ritrovamento di un’impronta gigante comparsa misteriosamente nella notte nei suoi terreni. Si torna a parlare di un nuovo avvistamento alieno... Ecco le immagini registrate dal drone in esclusiva:Ci avete creduto? Si tratta di un divertente scherzo per omaggiare l’uscita cinematografica di “Shaun, Vita da Pecora: Farmageddon - Il Film”, il nuovo film della pecora più cool e ironica del cinema, amatissima da grandi e piccini.Un’opera di Land Art di 50 metri di diametro realizzata dall’ingegnere e artista di Crop Circles Francesco Grassi membro del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP).Dal 26 settembre arriverà nelle sale cinematografiche un'avventura galattica tutta nuova, diretta da Will Becher e Richard Phelan e distribuita in Italia da Koch Media.