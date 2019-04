Pino Peluso, lo stile di Napoli incanta New York

Sabato 13 Aprile 2019, 17:07

NEW YORK - Tutto lo stile della Napoli di un altro tempo alla conquista di New York e degli Stati Uniti. Pino Peluso, titolare dell’omonima antica sartoria, racconta la sua vita da artigiano del lusso e descrive l’«attrazione fatale» tra due città che viaggiano lungo lo stesso parallelo.L’occasione è l’incontro con i suoi clienti a stelle e strisce, lo spirito è quello di portare il meglio delle nostre tradizioni e della nostra professionalità dall’altro lato dell’Oceano.Dalla storica via Posillipo, dove attraversi la strada e guardi il mare, alle vertigini verticali della Grande Mela.E oltre.Dove inizia la mia storia?La cosa che a volte mi fa ridere, ma è una cosa bellissima, è che la mia storia ha inizio in un pomeriggio del 1972. Mia madre stava aiutando mio padre a lavorare su delle giacche, in casa, erano giovanissimi, e all’improvviso si accorse di aver rotto le acque. Già, in casa, è proprio lì che nasce la mia storia. Durante il lavoro: tra le stoffe, il cotone e i gessetti».E ancora, sugli americani.«Hanno sempre apprezzato il nostro stile. Anzi, tornando indietro con la mente, penso che loro siano stati i primi ad accorgersi di questa arte affascinante che prendeva forma a Napoli».La stessa Napoli che Peluso rappresenta oggi.Quella di cui si sente ambasciatore fiero.