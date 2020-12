Pippo Baudo, un sito lo dà per morto e la notizia si diffonde sui social: lui reagisce così

«Pippo Baudo è morto». La notizia lanciata sul web da un sito di gossip è stata subito smentita dal diretto interessato, che ogni anno viene dato per deceduto. La bufala annunciava la scomparsa del conduttore 84enne con tanto di dettagli sull'ospedale dove sarebbe sucesso. «Faccio le corna - risponde Baudo al telefono con l'Adnkronos - succede ogni anno che qualcuno dia una notizia letale su di me».

«Il problema - aggiunge - è che con questo lockdown la gente sta in casa senza fare niente. E non trova di meglio da fare. Per fortuna, ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte, mi allunga la vita». Attimi di panico quando la bufala ha cominciato a diffondersi sui social, ma lo scherzo è durato poco.

Pippo Baudo è il simbolo della televisione italiana ed è il volto della Rai da più di 50 anni. La sua carriera televisiva è iniziata nei primi anni Sessanta, mentre il primo Festival di Sanremo risale al 1968. Ne ha condotti in tutto 12, un record difficilmente battibile.

Ultimo aggiornamento: 20:10

