Salvatore Cavallo festeggia i 110 anni: è l'uomo più anziano d'Italia.

Venerdì 17 Maggio 2019, 21:00 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2019 21:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È di Vittoria, nel Ragusano, ma vive a Torino l, ex preside in pensione,con una visita a sorpresa: quella della sindaca Chiara Appendino. Per la prima cittadina il 'nonno d'Italià è «testimone prezioso di un mondo lontano, pieno di vitalità e consigli - si legge sul suo profilo Twitter -. È stato un onore portargli i saluti e i regali della Città». Nato il 16 maggio 1909, di professione agronomo, Cavallo ha insegnato negli istituti tecnici ed ha fatto il preside sino al 1974. Chiamato alle armi sul fronte del Nordafrica, nel 1941, con il grado di capitano, ha vissuto l'assedio di Tobruk e la disfatta di El Alamein. Grande sportivo, dalla finestra del suo appartamento vicino al Filadelfia guarda gli allenamenti del Torino. Sino a qualche anno fa iniziava la sua giornata facendo cyclette prima di una buona colazione a base di frutta. Non ha mai fumato. Ora sogna di tornare a Vittoria, dove manca da tanto, troppo tempo. E ad attenderlo vi è uno dei suoi nipoti, Aldo Ferrisi, figlio di sua sorella.