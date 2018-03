Pizza di Carlo Cracco, critiche dal web. Gino Sorbillo: «A me è piaciuta, è pizza e basta»

uno dei massimi cultori della pizza napoletana

Larivisitata diha fatto gridare allo scandalo i puristi della, che hanno trovato la proposta dello chef pluristellato nel suo nuovo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele a Milano troppo distante dai dettami della tradizione partenopea. Cereali nell'impasto, salsa di pomodoro densa e mozzarella di bufala in fette ad un prezzo anch'esso stellato: 16 euro.Ma a sorpresa, a schierarsi dalla parte di, che dalla sua pagina Facebook difende la scelta dello chef, definendola per quello che è: un'interpretazione personale senza alcuna pretesa di spacciarsi per quellaQueste le parole del pizzaiolo della storica: "Ragazzi, a me lunedì scorso a cena l’interpretazione dellanella Galleria Vittorio Emanuele a Milano è piaciuta. Non è Pizza Napoletana e non viene venduta e presentata come tale, è la sua Pizza e basta. Noi partenopei dovremmo scandalizzarci di più quando troviamo in giro pizze che fraudolentemente vengono vendute e pubblicizzate come pizze della nostra tradizione addirittura con l’aggiunta di riconoscimenti Stg, Dop, Doc e roba del genere. Usa Petra 9, Mozzarella Orobianco, Pomodoro siciliano e Olio Evo dell’Umbria. Benvenuta Pizza Italiana di Carlo".Il post ha avuto riscontro positivo tra i follower di Sorbillo, e la maggior parte di essi si dice d'accordo con il concetto di interpretazione di un grande chef.