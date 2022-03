Trattiene le «puzzette» davanti al fidanzato: cantante brasiliana finisce al pronto soccorso

La cantante brasiliana Viviane de Queiroz Pereira è stata ricoverata in ospedale perché ha preferito evitare l’imbarazzo di fare una “puzzetta” davanti al fidanzato. Decisione pessima che le ha provocato un pericoloso accumulo di gas e l’ha costretta a ricorrere alle cure mediche come lei stessa ha raccontato ai fan, 15,7 milioni di follower, in una storia su Instagram corredata di foto dal pronto soccorso. «Mi sono svegliata alle 5:30 del mattino con forti dolori allo stomaco e sono finita in ospedale» ha scritto nel post Pocah, nome d'arte di Pereira.

La cantante spiega appunto che tutto è iniziato dopo che ha trattenuto un peto davanti al suo ragazzo con il quale evidentemente non si sentiva completamente libera di mostrare il suo “lato umano”. Ha deciso poi di ignorare i dolori alla pancia dopo aver letto una discussione su TikTok. Nulla da fare. Le lancinanti fitte dovute all’accumulo di gas l’hanno costretta a rivolgersi ai medici della struttura sanitaria. «Sono guarita e sto bene», ha rassicurato i follower. La cantante però ha deciso di usare la sua storia per mettere in guardia gli altri dal non commettere il suo errore.

«Ragazze, non vergognatevi di scoreggiare davanti al vostro ragazzo, perché ciò che è veramente imbarazzante è non lasciare dormire il vostro ragazzo perché state male, andare in ospedale con lui e sertire la diagnosi: “gas intrappolati"» ha concluso Pereira.