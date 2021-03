Zaia-Ricciarelli, il governatore risponde alla soprano: «Capisco lo sfogo, ma aspetti il suo turno»

VENEZIA - Ieri a Domenica In, la soprano polesana Katia Ricciarelli, aveva detto in diretta da Mara Venier di sentirsi trascurata dal "suo" Veneto, perché non era ancora stata convocata per la vaccinazione, tanto che la stessa Venier voleva telefonare al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

Oggi il governatore nel corso della consueta diretta sulla situazione Covid ha risposto anche alla Ricciarelli. «Capisco il suo sfogo - ha detto - una persona sola a casa che possa sentirsi trascurata, ma io ho l'obbligo di difendere la qualità del lavoro sul fronte delle vaccinazioni che il Veneto sta facendo. E non vi sono dubbi». Zaia ha spiegato che «Katia Ricciarelli ha 75 anni, e sa benissimo che arriveremo a farle la vaccinazione ma quando toccherà a lei. Prima di allora vi sono le persone più anziane».

Insomma: nessun privilegio anche se si chiama Katia Ricciarelli.