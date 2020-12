Il poliziotto bacia la volante prima di andare in pensione: la foto commovente fa il giro del web

“Scendo dalla volante ma il mio cuore no”. Queste le parole che accompagnano la commovente foto che ha fatto il giro del web di un poliziotto che bacia la volante della Polizia il suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione. L’immagine è stata pubblicata anche sul profilo Instagram della Polizia di Stato. “Il saluto di Augusto alla sua volante dopo oltre 41 anni di servizio in cui ha vissuto, respirato, condiviso, assorbito tutti gli interventi su cui si è precipitato e le storie di chi ha avuto davanti, come poliziotto e come uomo” si legge nel commento.

Lui è Augusto Mascia, poliziotto molto conosciuto a Cagliari per il suo impegno nella lotta alla malavita, per arresti rocamboleschi avvenuti utilizzando travestimenti e per il suo grande cuore. Un modello ed un mito per i colleghi e per i poliziotti più giovani. Lui, smontando dall’ultimo turno lavorativo, alle 13, ha salutato tutti e ha baciato la sua volante prima di godersi la meritata pensione. Un gesto che ha commosso tutti, la dimostrazione del suo attaccamento alla divisa, alla professione e alla Polizia di Stato.

