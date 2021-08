La star internazionale francese in visita agli Scavi. Merwan Rim, 44enne attore e cantautore francese famoso anche per la sua lunga storia d'amore con principessa Stephanie di Monaco - relazione iniziata nel 2007 e durata circa 14 anni - ha scelto l'Italia per le sue vacanze.

L'antica città romana è stata la sua tappa più apprezzata. «Mai avrei immaginato che una città antica potesse essere così vasta e così magicamente conservata», ha detto Rim.