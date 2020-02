Trova in terra davanti alla banca mille euro in contanti e li riconsegna ai carabinieri

Trova per terra mille euro in contanti e li consegna ai carabinieri per restituirli al legittimo proprietario. Protagonista una donna che nei pressi della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, in centro a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, nelle Marche, ha trovato sull’asfalto circa mille euro in banconote.

Mossa da un alto senso civico , invece di mettersi le banconote in tasca e filare via ha chiamato il 112 per consegnare i soldi ai militari dell’Arma che hanno preso i consegna la somma e si sono subito attivati per rintracciare iI legittimo proprietario.

Ultimo aggiornamento: 19:09

