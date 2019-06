Pride 2019, Ellen Page e la foto senza veli con la moglie Emma: «Diffondete l'amore»

Lunedì 3 Giugno 2019, 22:17 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2019 22:21

Il mese di giugno è quello del: tra cortei e rivendicazioni social, le comunità lgbt di tutto il mondo fanno quadrato per sostenere i diritti e combattere le discriminazioni riguardanti l'orientamento sessuale. Anche i vip non vogliono fare eccezione: una di queste èLa 32ennecanadese, nota per le interpretazioni in Juno, Inception e due capitoli della saga di X-Men, è infatti omosessuale dichiarata sin dal 2014. Per celebrare il mese dell'orgoglio omosessuale,ha scelto di posareinsieme alla, la ballerina 25enne. Le due avevano iniziato a frequentarsi nel 2017, per poi sposarsi all'inizio nel 2018.Su Instagram,ha postato la tenera foto in compagnia della moglie, con questa didascalia: «Buon Pride! Diffondete l'amore!».