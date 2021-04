Gli inglesi vogliono il principe William come prossimo Re dopo la Regina Elisabetta

Gli inglesi hanno scelto: il prossimo Re deve essere il Principe Willliams. Questo uno dei risultati del sondaggio condotto da Pollsters Deltapoll tra il 31 marzo e il primo aprile su 1590 adulti. In particolare, il Duca di Cambridge ha 20 punti percentuale in più (47% rispetto al 27%) su suo padre Principe Carlo.

Sorte diversa per Principe Harry, che in parte paga la celebre intervista a Oprah Winfrey, in cui, insieme alla moglie, ha attaccato duramente la Corona. L'evento gli ha messo contro la parte più anziana e conservatrice dei britannici. Tant'è che un altro risultato dei sondaggi è che secondo più di metà degli intervistati (il 51%) Harry, di 36 anni, e sua moglie Meghan Markle, di 39, hanno danneggiato la reputazione della monarchia.