Un'amicizia "particolare" e persino una presunta relazione tra Carlo d'Inghilterra e Barbra Streisand. In passato l'affinità tra il principe e la cantante è stata oggetto di molte chiacchiere, ed ora è stata proprio la Streisand a parlarne in un'intervista rilasciata in esclusiva a Ross King su Lorraine e riportata dall'Indipendent.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati