Principe Filippo, il commovente ricordo di William e Kate: «Veniva a prendere i nipotini in carrozza»

Il principe William, nipote del defunto principe Filippo, ha scritto una lettera in cui ricorda suo nonno, svelando anche alcuni curiosi retroscena sulla vita privata dei membri della Royal Family. Il messaggio è stato pubblicato sugli account ufficiali del Duca e la Duchessa di Cambridge (ovvero William e Kate). «Il secolo di vita di mio nonno - scrive William - è stato definito dal servizio al suo paese e al Commonwealth, alla sua moglie e regina e alla nostra famiglia». Il duca di Cambridge prosegue: «Mi sento fortunato ad aver avuto non solo il suo esempio a guidarmi, ma anche la sua presenza duratura nella mia vita adulta, sia nei momenti belli che nei giorni più difficili».

"My grandfather was an extraordinary man and part of an extraordinary generation."

A message from The Duke of Cambridge following the death of The Duke of Edinburgh: https://t.co/lVCSPrG7uG pic.twitter.com/atiB8djxPO

