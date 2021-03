Il principe Filippo sta meglio dopo l'operazione al cuore e lascia l'ospedale

Segnali positivi per il principe Filippo, consorte 99enne della regina Elisabetta, sottoposto due giorni fa a «una procedura al cuore» legata a una «preesistente condizione» dopo oltre due settimane di ricovero ospedaliero riferito inizialmente a un'imprecisata infezione non legata comunque al Covid. Buckingham Palace, dopo aver riferito ieri che il piccolo intervento aveva avuto «successo», ha reso noto oggi che il duca di Edimburgo ha lasciato il St Bartholomew, grande ospedale di Londra considerato un centro di elite per le patologie cardiovascolari, ed è tornato nell'ala privata del King Edward VIÌs Hospital, dove resterà peraltro ricoverato a tempo al momento indeterminato.

Principe Filippo operato al cuore

«Dopo la procedura eseguita mercoledì con successo al St Bartholomew's Hospital - si legge nella breve nota diffusa oggi dalla corte britannica - Sua Altezza Reale è stato trasferito stamattina al King Edward VII. Si prevede che il Duca rimanga ricoverato per proseguire la terapia un certo numero di giorni».

Ultimo aggiornamento: 14:50

