Il Principe Harry compie gli anni. William e Kate lo «celebrano» con un Tweet glaciale: rottura definitiva?

Il principe Harry compie 37 anni. Un compleanno dal retrogusto amaro, quello del principe. Vissuto lontanto da casa, senza la sua famiglia di origine e, a rincarare la dose, arrivano gli auguri glaciali da parte del principe William e della moglie Kate Middleton.

Nessuna celebrazione in pompa magna per il 37esimo compleanno da parte del fratello e della cognata. Uno sterile e risicato Tweet sul profilo Twitter condiviso dal Duca e la Duchessa di Cambridge. Molti hanno già iniziato a ricamarci sopra e, secondo un esperto reale, tutto ciò supporta la tesi che il ghiaccio fra loro non si sia sciolto affatto.

«Buon compleanno, Principe Harry!», questo l’omaggio minimal riservato su Twitter al principe Harry, che non è sfuggito ai tabloid inglesi e non si sono affatto risparmiati a riguardo, come il Mirror e il The Sun. A corredo della frase di augurio un solo e misero palloncino.

In passato i post sui social di Harry e Kate erano stati molto più gioiosi e festosi, ma ancora la tempesta sulla famiglia reale non si era abbattuta. Altri tempi in cui nessuna lite di Palazzo era ancora arrivata a incrinare il rapporto.

La tempesta è scoppiata dopo l'intervista di Harry e Meghan rilasciata alla celebre Oprah Winfrey. «Se non altro, gli auguri di compleanno da parte dei Cambridge testimoniano quanto la relazione sia deteriorata negli ultimi dodici mesi», scrivono gli esperti. Le tensioni tra i due fratelli non si sono, dunque, risanate e la rottura tra i due sembra essere sempre più definitiva.