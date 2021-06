Harry torna a Londra per il tributo a Diana, allarme sicurezza e inseguimenti: «Ha incontrato la nonna»

Il principe Harry è tornato a Londra senza Meghan Markle per partecipare al tributo per Lady Diana nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni e durante la quarantena avrebbe già incontrato la nonna, la regina Elisabetta. Alla partenza e all' arrivo, però, è scattato un sistema di sicurezza che ha messo in allarme gli aeroporti e creato il caos. Dopo un volo di dieci ore da Los Angeles è salito su un van scuro ed è iniziata la corsa verso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati