Arrivano i primi impegni ufficiali per il Principe Louis: il primo già a Natale?

Nuovi impegni attendono i più giovani rampolli della Royal Family. Ogni anno la regina e la sua famiglia si riuniscono per celebrare le festività natalizie nella tenuta di Sandringham nel Norfolk. La mattina di Natale, saranno tutti a una messa celebrata nella chiesa di Santa Maria Maddalena e in quell'occasione probabilmente si assisterà al debutto di un "royal baby". Il principe George e la principessa Charlotte in precedenza si erano uniti ai loro genitori a una funzione religiosa di Natale nel 2016, quando hanno trascorso la giornata con Carole e Michael Middleton. Ma quest'anno la famiglia reale riprenderà i suoi soliti piani e si dirigerà a Sandringham con la regina. E così il principe Louis probabilmente si unirà ai suoi genitori per l'evento natalizio.

Ma non è l'unica tradizione importante che il principe Louis dovrà affrontare: il piccolo non ha infatti ancora preso parte a un tour reale ufficiale, nonostante sia significativamente al di sopra dell'età media. Suo fratello maggiore, il principe George, aveva solo 10 mesi quando si è recato in Australia e Nuova Zelanda nel 2014. La famiglia Cambridge avrebbe dovuto effettuare un altro viaggio in Australia all'inizio del 2020 per visitare le città devastate dagli incendi boschivi, ma la pandemia lo ha reso impossibile.



Il principe Louis deve ancora fare il suo debutto anche come paggetto a un matrimonio reale, a differenza di suo fratello e sua sorella, che hanno partecipato alle feste di matrimonio della principessa Eugenie e del matrimonio di Jack Brooksbank, così come alle nozze del duca e della duchessa del Sussex, Pippa e James Matthews, e al matrimonio dell'amica della madre Sophie Carter, nel 2018.