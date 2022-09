William, l'eredità delle decine di proprietà: isole e castelli da oltre un miliardo di sterline

Re Carlo non sarà mai in cerca di un posto dove vivere, con almeno nove importanti palazzi dove riposare. In una giostra di proprietà che il Daily Mail ha soprannominato "Game of Homes", il monarca ha anche ceduto il ducato di Cornovaglia di 130.000 acri al figlio maggiore. Significa che William è tecnicamente il padrone di casa di suo padre fintanto che il re continuerà a vivere nella sua amata tenuta di Highgrove nel Gloucestershire.

L'eredità ha reso il nuovo Principe di Galles il più grande proprietario terriero privato della Gran Bretagna, con una partecipazione di 1,2 miliardi di sterline in 23 contee, tra cui fattorie, complessi residenziali, sette castelli, boschi, coste e proprietà commerciali.

Da parte sua, re Carlo ha ereditato un considerevole portafoglio, sia direttamente dalla regina – tra cui Balmoral e Sandringham – sia come parte della Crown Estate, come Buckingham Palace o il Castello di Windsor. Questi si uniscono a quelli che già possedeva, incluso Birkhall nella tenuta di Balmoral, ereditata dalla Regina Madre; Dumfries House e il castello di Mey, i punti di riferimento scozzesi tenuti dalla sua fondazione di beneficenza. Ecco alcune delle proprietà più insolite che il principe William ha assunto come parte del ducato.

PUFFIN ISLAND

Il Ducato possiede la maggior parte delle oltre 200 isole Scilly e rocce al largo della costa della Cornovaglia, compreso quasi un terzo delle case sulle cinque isole abitate di St Mary's, Tresco, St Martin's, St Agnes e Bryher. Il turismo rappresenta oltre l'85% dell'economia locale, con visitatori attratti da foche, delfini e fiori rari.

CATEGORY C PRISON

Tra i 70.000 acri del Ducato nel Devon c'è la proprietà della prigione di Dartmoor, i cui detenuti nel corso degli anni hanno incluso i gangster londinesi Frank "The Mad Axeman" Mitchell e Jack "the Hat" McVitie. Attualmente contiene 640 prigionieri.

TOYTOWN

In linea con i suoi principi ecologici, le sue case sono riscaldate a gas biometano. I critici lo hanno deriso come un progetto di vanità e lo hanno soprannominato "Toytown" o "Disneyland feudale", ma altri ne hanno elogiato l'estetica semplice e attraente.

OVAL CRICKET GROUND

Originariamente un appezzamento di cavoli e un orto, il campo di Londra è stato il primo in Inghilterra ad ospitare il Test cricket internazionale, nel settembre 1880, e l'ultimo Test match della stagione inglese viene ancora tradizionalmente giocato lì.

LEGENDARY CASTLES

Risalente al V secolo, il castello di Tintagel si trova su un frastagliato promontorio della Cornovaglia ed è ritenuto il luogo di nascita di Re Artù. Il Ducato possiede anche i castelli di Launceston e Restormel, oltre a 270 monumenti antichi, tra cui il castello di Lydford del XII secolo nel Devon, il castello di Maiden nel Dorset e le rovine del castello di Berkhamsted, nell'Hertfordshire.

William e Harry, niente pace. «Ognuno per la sua strada, si sono parlati solo una volta»

A WAITROSE SHOP

Il Ducato possiede il Tregurra Park a Truro, in Cornovaglia, che comprende un negozio Waitrose, un centro di riciclaggio dei rifiuti domestici e un parcheggio da 1.379 posti auto.

SURF HEAVEN

Sono in corso piani per 4.000 nuove case su 540 acri di terreno principalmente di proprietà del Ducato vicino alla località di Newquay, in Cornovaglia, amata dai surfisti.

GARDEN CENTRE



Un vivaio a Lostwithiel, in Cornovaglia, descritto come "un luogo di santuario", è stato progettato dalla sorella della regina consorte Camilla, Annabel Elliot.

MILLIONS OF TREES



Il Ducato possiede 4.300 acri di boschi gestiti, inclusi 2.200 acri nella sola Cornovaglia. Il legno viene utilizzato per realizzare architravi, infissi e travi per proprietà rigenerate. Il cippato viene raccolto per affumicare il cibo prodotto localmente. E Greenscombe Wood nella Tamar Valley è uno dei soli quattro posti nel Regno Unito dove si trova la rara farfalla Heath Fritillary.

HOLIDAY COTTAGES

Sono incluse nel portafoglio 28 "attraenti proprietà d'epoca" in Cornovaglia, Galles e Isole Scilly, progettate per l'ambiente con lampade realizzate con bottiglie e tavolini ricavati da antiche casse di legno.

RIVERS AND COASTLINE

Il Ducato possiede l'estuario di Salcombe-Kingsbridge nel Devon, così come quelli dei fiumi Dart, Avon (nel Devon), Tamar, Looe, Helford e Camel. Possiede anche il litorale costiero intorno alla Cornovaglia e alle isole Scilly. Le acque sono utilizzate per la pesca e l'allevamento di mitili, vongole e telline.

HIGHGROVE



L'acquisizione del Ducato da parte di William solleva la possibilità che possa addebitare a suo padre l'affitto della casa del 18° secolo vicino a Tetbury. Il restauro dei suoi giardini è stato un progetto di passione per Charles, che vi alleva le api e vende vasetti del loro miele per £ 25 alla volta.