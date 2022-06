William in incognito vende riviste in strada a Londra: riconosciuto e fotografato dai cittadini, ecco cosa faceva il principe

Il principe William vende riviste per beneficenza, in strada, nel centro di Londra. «Tre sterline a copia, tre sterline a copia...» con cappellino rosso e casacca abbinata. Nessun annuncio, nessuno sapeva nulla: è stato riconosciuto per caso da un passante e fotografato. Il selfie, in poco tempo, è diventato virale. Come probabilmente era stato auspicato: l'azione del principe, secondo in linea di successione al trono britannico della 96enne Regina Elisabetta II, ha come nobile scopo quello di sostenere disoccupati e senzatetto. Possibile, però, che dietro ci sia anche la volontà di ingraziarsi una sostanziosa fetta dell'opinione pubblica, di farsi percepire più vicino alla gente comune, come lo era sua madre, Lady D.

Prince William was seen in London this week selling @BigIssue. The Big Issue is a charity which helps homeless & those in poverty #princewilliam 📸 Matthew Gardener pic.twitter.com/9MXelSXGUk — Princess Diana & The Royal Family (@the_Cambridges1) June 9, 2022

William in strada con gli attivisti a Westminster

Il principe William è stato notato mentre aiutava gli attivisti di un'organizzazione benefica a vendere nel quartiere di Westminster copie della rivista Big Issue: pubblicata per sensibilizzare l'opinione pubblica su problemi sociali legati alla povertà nel Regno e i cui proventi sono destinati a sostenere senzatetto e disoccupati di lungo corso. Secondo quanto riferisce la Bbc il 39enne duca di Cambridge sarebbe stato individuato per caso da Matthew Gardner, un ex poliziotto in pensione, che - dopo averlo fotografato nella tradizionale divisa dei volontari che vendono Big Issue a 3 sterline per copia (4,5 se se ne comprano due) - ne ha poi condiviso l'immagine su un suo profilo social. Gardner, invece, ha specificato che a notare per primo William in una stradina laterale, Rochester Row, era stato suo cognato. «È stato un onore aver avuto un momento privato col nostro futuro re, che umilmente e quietamente lavorava dietro le quinte per aiutare i più bisognosi», ha commentato l'ex ispettore di polizia che, senza problemi, si è avviciato al principe William chiedendo e ottenendo un selfie.

Lady D come ispirazione, la moglie Kate come sostegno

Matthew Gardner ha esaltato questi «gesti silenziosi, spesso misconosciuti». Il duca di Cambridge, primogenito dell'erede al trono Carlo e della defunta Lady D, è impegnato in varie iniziative caritative nel Regno assieme alla consorte Kate (alcune delle quali dedicate in particolare agli homeless): sia in rappresentanza ufficiale della dinastia dei Windsor sia a titolo individuale. Iniziative che in passato ha affermato di sostenere, al pari del fratello minore Harry, facendosi ispirare anche dall'esempio dell'indimenticata madre Diana.