La truffa della finta Spa in Indonesia: principessa saudita truffata per 37 milioni di dollari

La principessa dell'Arabia Saudita Lolowah bint Faisal Al Saud ha perso, secondo Asia One, 37 milioni di dollari a causa di una truffa immobiliare. Per tale ragione, la figlia del re Faisal bin Abdulaziz, 71 anni, ha denunciato due cittadini indonesiani.



Secondo il capo dell'unità criminale della polizia, il generale Ferdy Sambo, la principessa ha inviato 505.500 milioni di rupie indonesiane, circa 37 milioni di dollari, a queste due persone tra aprile del 2011 e settembre 2018 per l'acquisizione di terreni e la costruzioni di due spa a Bali.



Tuttavia, le costruzioni non sono state completate entro il 2018 e un'azienda ha scoperto che il valore della proprietà era stato esageratamente stimato dalle due persone che avevano ricevuto i pagamenti. Inoltre, la polizia ha aggiunto che una società afferma di avere diritti sulle stesse terre.



Ora i sospettati sono accusati di truffa e riciclaggio di denaro. © RIPRODUZIONE RISERVATA