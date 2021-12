Principini di Monaco sempre più soli, Natale senza Alberto e Charlène

Più si avvicina il Natale più i principini di Monaco si sentono soli. Oltre a Charlène, ancora ricoverata in Svizzera, stavolta all'evento pubblico monegasco mancava anche papà Alberto e così Jacques e Gabriella hanno dovuto accontentarsi della compagnia della zia Stéphanie per presenziare alla tanto attesa accensione dell'albero prevista per oggi.

Natale senza Alberto e Charlène

Il clima avrebbe dovuto essere di festa e forse per tutti i bambini accorsi al Cortile d'Onore del palazzo per ricevere i regali distribuiti dalla famiglia principesca lo è stato. Ma per i gemellini la giornata è stata molto più triste del previsto, a causa dell'assenza non programmata del padre, che ha dovuto affidare alla sorella il compito di badare ai piccoli.

Visibilmente rattristati per la mancanza dei genitori, i bimbi hanno fatto del loro meglio per apparire gentili e disponibili con tutti. Per fortuna accanto a loro c'erano la principessa Stéphanie e sua figlia Camille Gottlieb, che hanno cercato di far sentire meno soli i due principini, riservando al giovane erede al trono Jacques un abbraccio speciale che ha sciolto il cuore dei presenti.

Gli auguri social di Charlène

La distanza con la madre sta diventando insostenibile per i bambini, che la settimana scorsa hanno dovuto festeggiare il loro settimo compleanno senza Charlène. A poco sono serviti gli auguri via social della principessa per riportare il sorriso sul volto dei figli, oggi i piccoli sembravano davvero inconsolabili.