Dal Messico a Napoli per un sì romantico in bici sulle strde del Giro d'Italia

Dal Messicoa Napoli per un romantico sì sulle strade del Giro d'Italia. In bici, naturalmente. Vista mozzafiato da Monte di Procida proprio sull'isola Capitale Italiana della Cultura di questo 2022. È qui che David Fitz ha chiesto alla fidanzata Karen Hadad di diventare sua moglie. Appoggiate le bici alla ringhiera del Belvedere, David si è inginocchiato e mostrando l'anello ha chiesto la mano alla bella Karen.

Scontato il sì: "hasta que seamos viejitos" , fino a quando non saremo vecchi ha postato poi David la foto su Instagram subito diventata virale con migliaia di interazione. Conferenziere internazionale nel settore della finanza, David ha scelto di trascorrere qualche giorno di vacanza insieme alla fidanzata Karen in Italia. Qui, grazie a Jerry de Concilio del brand Veloce, hanno noleggiato due bici da corsa per percorrere le tappe del prossimo Giro d'Italia. Così partiti da piazza Garibaldi, hanno percorso parte della tappa napoletana di sabato prossimo salendo Posillipo, poi la discesa di Coroglio, Miseno e Monte di Procida. Arrivati sul Belvedere, David ha mostrato l'anello a Karen per il si. Scontato naturalmente.

Non é la prima volta che Gerry De Concilio accompagna in bici turisti stranieri alla scoperta delle bellezze della Campania. In passato è toccato ad un australiano salire il Vesuvio in motociclo. Poi ad una intera scolaresca . E solo pochi giorni fa cinque lituani hanno scalato la salita di Agerola fino al monumento dedicato a Fausto Coppi, eretto nel 1960 da Il Mattino. Ieri è stata la volta di David e Karen che si sono giurati eterno amore in bici.