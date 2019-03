Smartphone vietati dentro ai locali: «Promuoviamo le conversazioni tra le persone»

Domenica 31 Marzo 2019, 12:25 - Ultimo aggiornamento: 31-03-2019 12:37

I pub di Samuel Smiths in Inghilterra hanno vietato alle persone di usare i telefoni, nel tentativo di promuovere «conversazioni sociali». Come riporta l'Indipendent, diversi pub in tutto il paese hanno ricevuto un promemoria: le persone non dovrebbero usare i cellulari al pub ma se hanno questa urgenza devono farlo fuori. In pratica devono avere le stesso trattamento riservato ai fumatori.Segue una regola simile che ha visto il bandito vietato nei pub. Si dice che le strane regole siano applicate dal 73enne proprietario della società, che si dice che entri nei pub sotto copertura per controllare che siano rispettate.Il regolamento impone un divieto di ampia portata su telefoni e tablet e include anche divieti particolari su "immagini di sport" e "app di musica". “La politica del birrificio non è quella di consentire ai clienti di utilizzare telefoni cellulari, laptop o simili all'interno dei nostri pub", recita il memo, che è stato segnalato per la prima volta dal Manchester Evening News.