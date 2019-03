Il pugile bacia all'improviso la giornalista in tv, la polemica: «È stata vittima di molestie sul lavoro»

Martedì 26 Marzo 2019, 19:10 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2019 19:25

Un bacio all'improvviso in diretta televisiva e il pugile bulgaro dei pesi massimi Kubrat Pulev è stato travolto dalle polemiche. Tutto perché al termine dell'intervista ha dato un bacio alla giornalista statunitense Jenny SuShe del Vegas Sports Daily, colta alla sprovvista come tutti i telespettatori, come riporta l'Independent. Nel video il campione appare ancora sanguinante dopo aver vinto il match contro il rumeno Bogdan Dinucon a Costa Mesa in California lo scorso sabato 23 marzo, risponde alle domande e prima di salutare stringe a sé e bacia sulle labbra la reporter. La donna ringrazia davanti alla telecamera, ma su Twitter poco dopo pubblica un tweet in cui ammette che il momento è stato “un po’ imbarazzante” e “strano”.Sui social si è gridato allo scandalo perché l'uomo avrebbe agito contro la sua volontà apparentemente. Il Vegas Sports Daily ha definito Sushe «vittima di un bacio indesiderato, inaspettato e non richiesto... Vogliamo chiarire che le donne dovrebbero sentirsi sicure e a proprio agio nell’esercizio delle proprie mansioni, senza abusi, avance e molestie sul posto di lavoro». Secondo il pugile, i due in realtà sono buoni amici. «Potreste aver visto una clip in un cui baciavo una giornalista dopo la vittoria del match di sabato sera. La giornalista è in realtà una mia amica e dopo l’intervista le ho dato un bacio. Più tardi è venuta a festeggiare con me insieme ad altri amici. Dopo il bacio, abbiamo riso, non è successo nient’altro che questo», la replica.