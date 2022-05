Alina Kabaeva, l'ex fidanzato braccato dalla polizia di Putin: «Accusato di corruzione e tangenti»

Il servizio di sicurezza personale di Vladimir Putin è alla ricerca dell'ex fidanzato di Alina Kabaeva, l'amante segreta del presidente russo. L'uomo nel mirino del Cremlino è Shalva Museliana, ex capitano della polizia accusato dal Comitato investigativo russo di "furto di fondi statali" e corruzione.

L'ex fidanzato di Alina Kabaeva accusato di corruzione

Shalva Museliana, 52 anni, è accusato insieme ad altre 4 guardie russe di alto livello di corruzione nella fornitura di motoslitte, veicoli fuoristrada e motoscafi alle forze di Mosca che si trovavano nell'artico. L'attrezzatura in questione sarebbe stata acquistata dopo una presunta tangente dai fornitori e destinata ai porti di Provedeniya, Tiksi, Pevek e Sabetta. L'episodio di corruzione sarebbe avvenuto quando Museliana aveva prestato servizio come colonnello incaricato delle "misure di sicurezza anti-criminali" nella guardia nazionale russa, una forza che prende ordini direttamente da Putin. Secondo il quotidiano economico Kommersant, il comitato investigativo ha stabilito che «Il colonnello Shalva Museliana ha organizzato il furto di fondi statali» e che il gruppo criminale «si distingueva per una chiara distribuzione dei ruoli e una disciplina impeccabile».

Putin, l'amante Alina Kabaeva potrebbe essere incinta del terzo figlio. «Lo Zar sotto choc»

La relazione tra il colonnello di Polizia e Alina

L'ex colonnello della polizia Shalva Museliana, ha frequentato la ginnasta olimpica ed ex parlamentare Alina Kabaeva nei primi anni 2000. È stata Kabaeva ad annunciare la fine della relazione «Ci siamo lasciati, è stata una decisione reciproca. Abbiamo mantenuto buoni rapporti e penso che rimarremo amici» ha detto la donna, aggiungendo che «[Museliana] mi ha insegnato molto sulla vita e gli sono molto grata»

Nel 2008 però è iniziata a circolare la voce che Kabaeva, all'epoca deputata della Duma, fosse l'amante segreta di Vladimir Putin, che però era ancora sposato. Voci che si sono rafforzate dopo il divorzio, nel 2013, e secondo le quali oggi il leader russo avrebbe avuto due figli da Kabaeva, uno nato in Svizzera nel 2015 e uno nato a Mosca nel 2019. Putin ha inoltre due figlie legittime e riconociute avute con l'ex moglie.